Trabzonspor - Hoffenheim (Canlı izle)

Yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başlayan Trabzonspor, 2 haftalık çalışma sürecinin ardından 2 gün tatil yapmıştı. Bordo-Mavililer daha sonra ise 20 Temmuz’da Avusturya’nın yolunu tuttu. İkinci etap çalışmalarını burada sürdüren Fırtına ilk hazırlık maçında Macaristan 2. Lig ekibi Haladas ile golsüz berabere kalmıştı. Trabzonspor bugün kamptaki ikinci hazırlık sınavında Alman ekibi Hoffenheim ile kozlarını paylaşıyor.

TRABZONSPOR - HOFFENHEİM CANLI

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Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, A. Dursun, A. Parmak, Sosa, Yusuf Yazıcı, A. Ömür, Nwakaeme, Muhammet Akpınar

Yedekler; Arda, Erce, Azat, Serkan, Ahmet Baha, Cafer, Behlül, Yusuf Sarı, Kerem, A. Eren, Koray, K. Ahmet, Doğan, M. Cem, A. Canbaz, Avdijaj, AndusicOlimpija: Vidmar, Boakye, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Savic, Tomic, Brkic, Suljic, Çekiçi, Vukusic.

Trabzonspor - Hoffenheim maçı hangi kanalda?

Bad Wimsbach kasabasında oynanacak mücadele 20.00’de başladıve TRT Spor’dan naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi anbean Fanatik.com.tr'de...

Dönüş tarihi değişti

Trabzonspor'un daha önce 20-30 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Avusturya kampı, 1 gün önce tamamlanacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman Club ile oynamayı planladığı maçın iptal edilmesinin ardından kamptaki hazırlık maçı sayısı 4'e inen bordo-mavililer, yarınki Hofenheim müsabakasının ardından 27 Temmuz'da İtalya'nın Parma, 29 Temmuz'da da yine İtalya ekibi Verona takımı ile karşılaşacak.

Önceki planlamaya göre 30 Temmuz'da Avusturya'dan ayrılmayı düşünen bordo-mavililer, 29 Temmuz'da Verona ile oynayacağı hazırlık maçının ardından aynı gün saat 23.30'da Trabzon'a dönecek. Bordo-mavili futbolcular, 2 günlük iznin ardından Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Sparta Prag ile oynayacakları maçın hazırlıklarına Trabzon'da başlayacak.



