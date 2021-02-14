Trabzonspor hesap kapatmaya devam ediyor

Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 deviren Bordo-Mavililer, ertesi hafta ise Denizlispor'u 1-0 geçmişti. Karadeniz ekibi, son olarak da dün Antep karşısında zirve yolunda kritik bir virajı 3 puan ile dönmeyi başardı.

Kamil Ahmet alkış aldı

Serkan Asan'ın yokluğunda Gaziantep karşısında sağ bekte yer alan Kamil Ahmet Çörekçi, 90 dakika boyunca ortaya koyduğu futbol ile alkış aldı. Tecrübeli savunmacı, maçın son anına kadar hem savunmada hem de hücumda takımına önemli bir katkı yaptı. 29 yaşındaki futbolcunun ortaya koyduğu bu futbol sonrasında teknik ekip kendisini tebrik etti. 90 dakika sahada kalan Kamil Ahmet, 56 isabetli pas atarken, girdiği 14 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. Kamil Ahmet, 8 hava topuna çıkarken, bu mücadelelerin de 4'ünden galip ayrıldı.

Uğurcan'dan geçit yok

Karadeniz ekibi, son 6 maçının tamamını kazanırken, şüphesiz ki kaleci Uğurcan Çakır da bu seride önemli rol oynadı. Son olarak Gaziantep karşısında alınan galibiyette kritik kurtarışlara imza atan 24 yaşındaki file bekçisi, zaferin mimarlarından biri oldu. Uğurcan, son 6 maçta kalesinde 3 gol görürken, 3 karşılaşmada ise kalesini gole kapadı.

İlk 11'de 2 değişiklik

Bordo-Mavililer, önceki hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçı sonrasında Gaziantep karşısında ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Rahatsızlığı bulunan Serkan Asan'ın yerine sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi görev yaptı. Orta alanın merkezinde ise kas yorgunluğu bulunan Lewis Baker ise kadroya alınmadı. Orta sahanın merkezinde yıldız oyuncunun yerine Flavio görev yaptı.