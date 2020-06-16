Trabzonspor her yerde favori

Buna göre ilk oranı 6.00, eski oranı 2.70 olan Trabzonspor, 2.15’lik yeni oranıyla organizasyonun favorisi olarak gösterildi. Fenerbahçe’nin kupayı almasına 4.00’lık oran verilirken, bu rakam Alanyaspor’da 2.60, Antalyaspor’da ise 25.00. Ligde bitime 7 hafta kala 56 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor’un, buradaki şampiyonluk oranı da 2.65. Onu 3.00 ile Başakşehir ve Galatasaray takip ediyor. Sivasspor’un şampiyon olmasına 12.00 verilirken, Beşiktaş’a 35.00, Fenerbahçe’ye ise 150.00 oran gösterildi. Trabzonspor, İddaa tarihinde ilk kez hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nın favorisi. Şampiyonluk oranları hafta içinde yeniden güncellenecek.