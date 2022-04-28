Trabzonspor hem rövanşı hem de şampiyonluğu istiyor

Trabzonspor , Antalyaspor karşısında hem şampiyonluğu ilan etmek hem de rövanşı almak için sahaya çıkacak. Bordo-Mavililer'i bu sezon ligde yenebilen ilk takım, 16. haftada rakibini 2-1 deviren Akdeniz ekibi olmuştu.

Fırtına, taraftarı önünde Antalyaspor'u devirerek şampiyonluğu ilan etmek istiyor. Ancak 1 puan da mutlu son için yetecek. Trabzonspor, ligde son iç saha yenilgisini 8 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lik skorla almıştı. Bordo-Mavililer, daha sonra evinde çıktığı 23 karşılaşmada 15 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Taraftarı önünde tam 418 gündür mağlubiyet yüzü görmeyen Fırtına, bu performansını Antalyaspor önünde galibiyetle taçlandırmaya kararlı.