Trabzonspor hem oynarken hem de izlerken kazandı

Süper Lig’de dolu dizgin yoluna devam eden Tr abzonspor’un Karagümrük deplasmanında aldığı galibiyet, tüm rakiplerinin takılmasıyla çok daha değerli hale geldi. Öyle ki, Fırtına’nın en yakın takipçileri Konyaspor ile Hatayspor yenildi, aynı şekilde Alanyaspor da kaybetti. Fenerbahçe , Göztepe deplasmanında 1 puanla yetinirken, Galatasaray ise Malatya’ya diş geçiremedi. Beşiktaş da Giresunspor’a 4-0’lık skorla boyun eğdi. Çıkıştaki Başakşehir, Altay ile berabere kaldı. Sezonun sürpriz takımlarından Adana Demirspor da evinde Kasımpaşa’yla yenişemedi.

Son 5 haftaya dikkat!

Pek çok haftada hem oynarken hem de rakiplerinin maçlarını izlerken kazanan Trabzonspor, yine haftanın en kârlı takımı oldu. İlk 10 sırada yer alan ekiplerden sadece Fırtına kazandı; diğer takımların kayıpları hesaba katıldığında, Trabzonspor 26 puanlık bir avantaj sağladı. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın son 5 haftalık performansına bakıldığında, Fırtına’nın başarısı daha net ortaya çıkıyor.

En büyük fark bu...

Bu periyotta Trabzonspor 5 maçı da kazanırken, İstanbul’un 3 büyük ekibinin son 5 haftada aldığı toplam galibiyet sayısı sadece 3. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, çıktıkları son 5 karşılaşmada 1’er kez kazanabildiler. 14. haftalar itibarıyla lig tarihindeki en büyük puan farkını atan Trabzonspor, emin adımlarla yola devam ediyor.