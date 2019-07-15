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Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü

15 Temmuz 2019, Pazartesi 14:18
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Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde günde çift antrenmanla sürdüren Trabzonspor, sabah çalışmalarını tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 10.00’da başlayan antrenmanda fonksiyonel kuvvet ve dayanıklılık esaslı büyük alan oyunları oynandı. Antrenmana izinli olan Ekuban, Mikel ve Toure katılmadı. Hosseini, Onazi, Mert ve Fıratcan’ın ise takımdan ayrı çalıştıkları belirtildi.
Bordo-mavililer, bugün saat 18.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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