Trabzonspor havayı yakaladı

Takımın önemli isimlerinden Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz’ın kadro dışı bırakılmasının ardından ligde Fenerbahçe, Kayserispor ve son olarak Konyaspor’u deviren Trabzonspor, seri galibiyetlerin ardından iyice havaya girdi.

Bordo-Mavili camiada alınan sonuçların ardından tüm teknik heyet, yönetim ve futbolcular, kenetlendi. Fırtına şimdi ise gözünü gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisine dikti. Trabzonspor’un şimdiki hedefi ise zirve yürüşünü devre arasına kadar kayıpsız geçmek ve üst sıralara tırmanmak.

‘Eski günlere dönelim’

Alınan sonuçlarla birlikte morallerin tavan yaptığı Trabzonspor’da, Başkan Ahmet Ağaoğlu, Josa Sosa, Joao Pereria, Rodallega, Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Luis İbanez, dün River Plate ile Boca Juniors arasında gerçekleşen Libertadores finalini izlemek için İspanya’nın başkenti Madrid’e gitmişti.

Uçakta oyuncularla görüşme yapan Başkan Ağaoğlu’nun, “Siz ve diğer oyuncular büyük bir özveri göstererek takımın bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi oldunuz. Umarım camia olarak istediğimiz sonuçları almaya devam eder ve Trabzonspor’u eski günlerine geri döndürürüz” diyerek takımı motive ettiği öğrenildi.

Serkan Hacıoğlu | FANATİK ÖZEL