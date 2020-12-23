Çaykur Rizespor’u geriden gelip mağlup eden Trabzonspor, seri hedefiyle çıktığı Hatay deplasmanında hedefe ulaştı. Bordo-Mavililer kıran kırana geçen maçta pozisyonlar vermesine rağmen kalesini kapattı ve Vitor Hugo’nun tek golüyle galibiyete uzandı. Ligde üst üste 2 maçtır kazanan Abdullah Avcı’nın ekibinin yeni hedefi; Galatasaray. Cumartesi günü rakibini Akyazı’da konuk edecek olan Bordo-Mavililer, galibiyete kilitlendi. Puanını 20’ye çıkartan ve maç fazlasıyla lider Alanyaspor’la olan farkı 6’ya indiren Trabzonspor, derbiyi de kazanırsa, zirve yarışına dahil olacak.

Deplasmanda gol yemiyor

Trabzonspor, kendisi seri yakalarken rakibinin de serisine son verdi. Öyle ki dünkü karşılaşmaya kadar evinde oynadığı 6 lig maçının hiçbirini kaybetmeyen Hatayspor, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. İç saha performansıyla rakiplerine korku salan Güney ekibi, dün Fırtına’ya boyun eğdi. Abdullah Avcı, ligde çıktığı 3 deplasman maçında 7 puan elde ederken, Trabzonspor bu mücadelelerde hiç gol yemedi.