Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig ’in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor , maçın hazırlıklarına bu akşam saat 19.00’da gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenman dinamik ısınma ile başladı. Koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarının ardından gerçekleştirilen sonuçlandırma çalışmasıyla son buldu.

Bordo-Mavili ekip Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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