Süper Lig’deki son 3 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, 35. hafta maçında ligin dişli ekiplerinden Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Fırtına, sahadan galibiyetle ayrılıp rahat bir nefes almak istiyor. Avrupa kupalarına katılmanın hesaplarını yapan Karadeniz ekibi 4. basamağı korumayı amaçlıyor. 3-0'lık Galatasaray galibiyetinin ardından üst üste Karagümrük ve Göztepe'ye kaybeden Hatayspor ise kötü gidişatı zorlu Trabzon deplasmanında sonlandırmaya çalışacak. Ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan maçı Trabzonspor, Vitor Hugo'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.

Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

16 Nisan Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Trabzonspor - Hatayspor muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hosseini, Edgar, Marlon, Abdulkadir, Yusuf Sarı, Bakasetas, Berat, Nwakaeme, Djaniny

Hatayspor: Munir, Popov, Santos, Yusuf, Mesut, Ribeiro, Aabid, Kamara, Traore, Boupendza, Diouf

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Trondsen ve Yunus ile kart cezalısı Vitor Hugo zorlu maçı kaçıracak isimler. Hatayspor'da ise kart cezası bulunan Akintola ise sakatlıkları devam eden Selim ile Soner, Trabzon deplasmanında olmayacaklar.

Trabzonspor'da sağ bekte büyük rekabet

Hatayspor maçı öncesi Fırtına’da en fazla rekabetin yaşandığı bölgelerden biri de savunmanın sağ tarafı. Son maçlarda bu bölgede stoper Hüseyin Türkmen’i kullanan Abdullah Avcı, Serkan Asan’ı kızağa çekmişti. Bordo-Mavililer’de sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi’nin de sakatlığı tamamen geçti. Karadeniz ekibinin hocası, cumartesi günkü Hatay karşılaşmasında bu 3 oyuncudan birini tercih edecek. Kamil Ahmet şimdilik bir adım önde gözüküyor.

Abdullah Avcı’dan Yusuf Sarı’ya ‘hazır ol’ mesajı

Trabzonspor’da Nwakaeme ve Ekuban’ın tedavileri devam ederken, teknik direktör Abdullah Avcı’dan Yusuf Sarı’ya ‘Hazır ol’ talimatı geldi. Çaykur Rizespor mücadelesinde Yunus Mallı sakatlanınca oyuna giren Yusuf, son dakikalarda Vitor Hugo kırmızı kart görünce kenara alınmıştı. Avcı’nın, “Sakın moralini bozma. Stoper almam gerekiyordu. Taktik gereği seni çıkardım” dediği Yusuf Sarı, Hatay maçına ilk 11’de başlayabilir.