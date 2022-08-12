Son şampiyon Trabzonspor , yeni sezona da İstanbulspor'u 2-0 yenerek başladı. Andreas Cornelius ve Stefano Denswil ile gelen goller, Süper Kupa zaferi sonrası lige de moralli bir giriş yapılmasını sağladı. Bordo-mavili ekipte Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik’in sakatlıkları bulunuyor. TD Abdullah Avcı geçtiğimiz haftanın 11'inde değişiklik yapmayacaktır... Henüz bir "sağ" stoper alınmadığı için savunmanın ortasında "Dorukhan & Hugo" ortaklığını görmeye devam edeceğiz. Hamsik'in yokluğunda orta üçlü bir kez daha "Siopis, Bakasetas & Abdülkadir" olacak. Bir kanatta Edin Vişça, diğerinde Trezegeut izleyeceğiz. Hücum merkezinde Cornelius'la gol arayacaklar.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

19 takımlı ligin cilvesi, her hafta bir takım "bay" geçiyor ve ilk haftayı maç yapmadan geçen takım da Hatayspor olmuştu. Geçtiğimiz sezonu 53 puanla 12. sırada bitiren Hatayspor, yeni sezona girerken TD koltuğuna Ömer Erdoğan yerine Serkan Özbalta'yı oturttu. Özbalta geçen sezon Altay'la 7 maçlık bir Süper Lig serüveni yaşamıştı... Adama Traore ve Mame Diouff serbest kaldı; Fatih Kuruçuk, Munir, Burak Çamoğlu ve Isaac Sackey takımdan ayrıldı. Kaleye Trabzonspor'dan Erce Kardeşler takviyesi yapıldı. Savunmaya Ognjen Vranjes, orta alana Rayane Aabid, hücum kanadına Kevin Varga ve forvete Koray Yağcı eklemeleri yapıldı. Hazırlık maçlarında iyi değillerdi; 3 ya da 4 maç yaptılar, sadece BB Erzurumspor'u yenebildiler. Dünya Kupası arifesinde Sam Adekugbe'yi takımda tutmak, sözleşmesi biten Ruben Ribeiro ile yeniden anlaşmak, geçen sezon 16 gol katkısı (8 gol - 8 asist) aldığı Saba Lobjanidze ile devam edebilmek Hatayspor adına olumlu doneler...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında bundan önceki 2 sezonda oynanan 4 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti. (4 maç - 7 gol)

- Hatayspor'un Süper Lig'de karşılaşıp mağlup edemediği 3 takımdan biri Trabzonspor! (4 maç - 2B 2M)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %62'lik kesim bordo-mavili ekibin Akyazı'da taraftar desteğiyle 3 puana yakın taraf olduğunu düşünüyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU SERKAN ÇALIŞIR’IN TAHMİNİ

Trabzonspor beklendiği gibi İstanbulspor maçında iyi oynayan taraftı ve kazanmasını bildi. Uzun aradan sonra müthiş taraftarının huzuruna çıkacak olan son şampiyonda Hamsik başta olmak üzere Peres, Hüseyin ve Serkan Asan yok. İlk haftayı bay geçen Hatayspor, hazırlık maçlarında aldığı sonuçlarla genel olarak taraftarını üzdü. Sadece BB Erzurum karşısında kazanabildiler. Transfer döneminde Munir ve Diouf en önemli kayıpları oldu. Milli takımda olan yedek forvet Bertuğ yok. Son 2 sezonda Trabzonspor'u zorlayan Hatayspor, yine rakibine Kopenhag maçı öncesinde zorluk çıkarmaya çalışacaktır. Tercihim TG 2-3.