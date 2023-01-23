Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor , Spor Toto Süper Lig ’in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına bugün 11:30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında İstanbulspor maçında oynayan oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma ve denge çalışmasının ardından 5’e 2 gerçekleştirdi. Dayanıklık çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.