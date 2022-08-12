Trabzonspor - Hatayspor maçı (CANLI)

Sezona Süper Kupa zaferiyle başlayan Trabzonspor , ligin ilk hafta maçını da Olimpiyat Stadı’nda İstanbulspor’la oynamış ve 2-0’lık skorla galibiyete uzanmıştı. Fırtına, bugün taraftarının karşısına çıkıyor, Bordo-Mavililer, 3.5 ay sonra Akyazı’da sevenleriyle buluşuyor. Karadeniz ekibi, Hatayspor’la kozlarını paylaşıyor. Abdullah Avcı ve öğrencileri, ligde 2’de 2 yapıp, salı günkü Kopenhag deplasmanına moralli gitmek istiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

5' Trezeguet, Ribeiro'dan sıyrılamadı, topu alan Bakasetas kaleyi cepheden gören noktadan şutunu çekti ancak çerçeveyi bulamadı.

13' Trezeguet sol kanattan içeri doğru hareketlenirken sağ ayağının içiyle uzak köşeye sert vurdu ancak aut.

İKİ HARİKA HAREKET!

17' Ribeiro'dan ceza alanına doğru çok şık bir uzun pas geldi, Ayoub El Kaabi röveşatayı vurdu, Uğurcan çıkardı. Müthiş pozisyon...

18' Musa Çağıran çok uzaklardan şansını denedi ancak top üstten dışarda.

MÜTHİŞ KARAMBOL!

19' Trabzonspor sol kanattan korneri kullandı, ceza alanında çok ciddi bir karambol oluştu, Trezeguet kale dibinde topa son dokunan isim olsa da Erce gole izin vermedi.

1 DAKİKADA 2 KURTARIŞ

29' Vranjes, Falette'e pası gönderdi, araya Visca girdi, bir anda 3'e 1 geldi Trabzonspor, Visca, Cornelius'a attı, Danimarkalı oyuncu kötü kontrolü sonrasında vurdu, Erce gole izin vermedi. Hemen ardından Hatay kontraya çıkarken, top yine Trabzonlular'da kaldı, Bakasetas uzun oynadı, sol kenardan Trezeguet içeri girip, çaprazdan vurdu, Erce yine başarılı.

GOL!

32' Bakasetas sol kenardan, bindiren Eren Elmalı'nın önüne harika bir pas attı, Eren yerden sert içeri çevirdi, savunmadan seken topa Cornelius kafayı vurdu ve skoru 1-0'a getirdi.

GOL İPTAL

Pozisyonun öncesinde Trezeguet ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

SAHAYA AMBULANS GİRDİ!

40' Falette ile ikili mücadeleye giren Visca yerde kaldı. bu sırada sol kolu vücudunun altında kaldı. Ambulans sahada. Boşnak oyuncu devam edemiyor, Kouassi oyunda.

45' İlk yarının sonuna +7 ekleniyor.

45+2' Doğucan uzaklardan vurdu, Erce kornere çeldi.

45+3' Dylan sağ kanattan ceza alanına yerden topu çevirdi, Saba vurdu ancak şutu etkisiz.

Trabzonspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Akyazı Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Trabzonspor - Hatayspor 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Siopis, Visca, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius.

Hatayspor: Erce, Kamil, Simon, Vranjes, Samuel, Ruben, Aabid, Musa, Dylan, Saba, Ayoub.

Trabzonspor'da son dakika

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, geçen hafta İstanbulspor karşısında kazanan kadroyu değiştirmesi beklenmiyor. Stoperde Dorukhan, Denswil’e göre bir adım önde. Orta saha kurgusu ise Siopis-Bakasetas- Abdülkadir şeklinde oluşabilir. Fırtına’da Hamsik’in yanı sıra Serkan, Hüseyin ve Peres’in sakatlıkları var.

Trabzonspor 4 maçtır yenilmedi

Akyazı’da en son geçtiğimiz sezonun 35. haftasında Antalyaspor’u konuk eden Trabzonspor, 2-2’lik beraberlikle şampiyonluğunu ilan etmiş ve maçın ardından onbinlerce kişi sahaya inmişti. Zemin ciddi hasar gördüğü için iç sahadaki Altay mücadelesi, Olimpiyat Stadı’nda oynanmıştı. Karadeniz ekibi, son 2 sezonda Hatayspor’la oynadığı 4 lig maçında yenilgi yüzü görmezken, 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Zemin yenilendi

Şampiyonluk kutlamalarında büyük hasar alan zemin, sezonun bitmesiyle tamamen kaldırılmıştı. Akyazı’da zemin hibrit çim yapılırken, reklam panoları, kaleler ve zarar gören tüm yerler yenilendi. Her iki takım futbolcuları, bu akşam deyim yerindeyse halı gibi bir zeminde karşılaşacaklar.

Hatayspor'un açılış maçı

Ömer Erdoğan’ın ardından teknik direktörlük görevine Serkan Özbalta’yı getiren Hatayspor, ligin ilk haftasını BAY geçmişti. Güney ekibi, Akyazı’da siftahı yapacak. Hatay, Trabzonspor’dan kaleci Erce Kardeşler’in yanı sıra transferde Rayane Aabid ve Vranjes gibi önemli hamlelerde bulundu. El Kaabi, Saba ve Louis gibi yıldızlar da kadroda tutuldu.