Trabzonspor - Hatayspor maçı (CANLI)

39 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor , Süper Lig 'in 17. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor. 27 maçlık yenilmezlik serisine Antalya deplasmanında nokta koyan ve namağlup unvanı sona eren Fırtına, evinde 3 puana uzanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. 2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Altay'ı deplasmanda deviren ve 29 puanla 3. sırada yer alan Hatayspor ise güçlü rakibi karşısında kazanıp seri yakalamayı hedefliyor.

KARŞILAŞMA BAŞLADI

Trabzonspor - Hatayspor 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Edgar, Peres, Denswil, Dorukhan, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Cornelius, Djaniny

Hatayspor: Munir, Burak, Fatih, Burak Öksüz, Simon Falette, Samuel, Ruben, Isaac, Saba, Dylan, Mame Diouf.



