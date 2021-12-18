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Trabzonspor - Hatayspor maçı (CANLI)

27 maçlık yenilmezlik serisi Antalyaspor deplasmanında son bulan lider Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor. Mağlubiyete rağmen en yakın takipçisinin 9 puan önünde yer alan Bordo Mavililer, zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor. 3. sırada bulunan Bordo Beyazlılar ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Trabzonspor - Hatayspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde. Karşılaşma başladı.

18 Aralık 2021, Cumartesi 16:04 Son Güncelleme:
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Trabzonspor - Hatayspor maçı (CANLI)

39 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor , Süper Lig 'in 17. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor. 27 maçlık yenilmezlik serisine Antalya deplasmanında nokta koyan ve namağlup unvanı sona eren Fırtına, evinde 3 puana uzanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. 2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Altay'ı deplasmanda deviren ve 29 puanla 3. sırada yer alan Hatayspor ise güçlü rakibi karşısında kazanıp seri yakalamayı hedefliyor.

KARŞILAŞMA BAŞLADI

Trabzonspor - Hatayspor 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Hugo, Edgar, Peres, Denswil, Dorukhan, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Cornelius, Djaniny 

Hatayspor: Munir, Burak, Fatih, Burak Öksüz, Simon Falette, Samuel, Ruben, Isaac, Saba, Dylan, Mame Diouf.


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