Trabzonspor - Hatayspor (CANLI)

Süper Lig’deki son 3 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, 35. hafta maçında ligin dişli ekiplerinden Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Fırtına, sahadan galibiyetle ayrılıp rahat bir nefes almak istiyor. Avrupa kupalarına katılmanın hesaplarını yapan Karadeniz ekibi 4. basamağı korumayı amaçlıyor. 3-0'lık Galatasaray galibiyetinin ardından üst üste Karagümrük ve Göztepe'ye kaybeden Hatayspor ise kötü gidişatı zorlu Trabzon deplasmanında sonlandırmaya çalışıyor. Ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan maçı Trabzonspor, Vitor Hugo'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.

Maçta ilk düdük çaldı.

Maçın 8. dakikasında Hatayspor, Trabzonspor'un yarı alanından serbest vuruş kazandı. Rberio'nun ceza sahasına gönderdiği ortaya Diouf kafasıyla köşeye vurdu. Uğurcan Çakır, uzanarak topu kontrol etti.

GOL | Trabzonspor 22. dakikada DJaniny'nin golüyle 1-0 öne geçti. Orta sahadan kaptığı topla savunmayı eksik yakalayan Trabzonspor'da Djaniny, topla birlikte ilerleyip rakibini çalımladıktan sonra, kalecinin üst köşesinden topu ağlarla buluşturdu.

Trabzonspor - Hatayspor maçının 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Bakasetas, Yusuf, Nwakaeme, Djaniny

Hatayspor: Munir, Yusuf, Santos, Popov, Katranis, Aabid, Ribeiro, Kamara, Traore, Boupendza, Diouf

Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetiyor. Saat 16.00’da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...