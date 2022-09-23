Hamsik'i kadroda tutmak isteyen Karadeniz ekibi, Slovak oyuncuya 1 yıllık sözleşme teklif edecek. 35 yaşındaki oyuncunun, fizik durumu da bu konuda belirleyici olacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hüseyin Türkmen ile de teknik heyetin raporuna göre masaya oturulacak...

MORAL ANTRENMANI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oyuncularına 4 gün izin vermişti. Bordo-mavili takım bugün toplanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı gelecek hafta başına kadar oyuncuların antrenmanlarda keyif alacağı bir program uygulayacak ardından ise tempo artırılacak. (Sabah)