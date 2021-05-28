Forvet ve sol bek transferlerine öncelik veren Bordo-Mavililer, bir yandan da orta saha arayışlarını sürdürüyor. Biglia için yeniden yoklama yapan Trabzonspor’un gündemine son olarak Marek Hamsik girmişti. Slovak yıldız menajerler tarafından Fırtına’ya önerilirken, yönetim ilk olarak konuyu Abdullah Avcı’ya iletti. Gervinho ve Peres’in ardından forvet ile sol bek takviyelerine ağırlık verilmesini isteyen tecrübeli hoca, Hamsik için “Önceliğim değil ama kalitesi ortada. Durumuna bakalım” dedi. Bunun üzerine maliyet araştırmaları yapan Trabzonspor, oyuncunun isteklerine ve bonservis şartlarına bakıyor.

2 yıllık kontrat istiyor

Çin’den ayrıldıktan sonra EURO 2020’ye hazır gitmek için Mart ayında Göteborg ile sözleşme imzalayan Hamsik, Ağustos’ta boşa çıkacak. Slovakya Milli Takımı’nın ilk açıklanan aday kadrosunda yer alan Hamsik, şampiyona sonrası gideceği takımdan en az 2 senelik kontrat talep ediyor.

Slovakya’da rekor kırdı

8. haftası geride kalan İsveç Ligi’nde 6 maça çıkan ve 1 gol atan Hamsik, Slovakya Milli Takımı formasıyla 126 karşılaşmaya çıktı. Ülkesinde en çok milli maça çıkan isim olan Hamsik, 12 senelik Napoli kariyerinin ardından 2019’da Çin’e gitmiş ve 2021’in Mart ayında DL Pro’dan ayrılmıştı.