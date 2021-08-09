Trabzonspor transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken bir yandan da kadrosunu şekillendiriyor. Bordo-Mavililerin altyapısından yer alan genç oyuncu Hakan Yeşil kiralık olarak gönderildi. 61saat'in haberine göre; 19 yaşındaki milli oyuncu Hekimoğlu Trabzon FK ile anlaştı. Trabzon ekibinin yeni teknik direktörü Bahaddin Güneş ile de bir görüşme gerçekleştiren Hakan’ın, bugün yeni takımına imza atması bekleniyor.

Trabzonspor'un altyapısında forma giydiği alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren genç orta saha Hakan Yeşil, Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı da etkilemeyi başararak A takım kadrosunda yer almıştı.

Başarılı orta saha oyuncusu 2021 yılında geleceği parlak oyuncular "Football Wonderkids" listesinde yer alan tek Türk futbolcu olmuştu.

Genç oyuncu öte yandan şampiyon olan Trabzonspor U19 Takımı’nın kaptanlığını yapıyordu.