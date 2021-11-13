Şampiyonluk yaşadığı Lille’de, bu sezon kulübeye çekilen Yusuf Yazıcı, uzun süredir ilk 11’de forma giyemiyor. Fransız ekibinde yedek kaldığı için A Milli Takım ’daki formasını da kaybeden 24 yaşındaki yıldız, sezon sonuna kadar Trabzonspor ’a gelip, şampiyonluk mücadelesinin içinde olmak istiyor. Yakın çevresine, Bordo-Mavili takıma dönmeye sıcak baktığını ve altyapısından yetiştiği kulüpte şampiyonluk yaşamayı hayal ettiğini söyleyen Yusuf için Trabzonspor cephesinin ilgisi var ancak net bir hamlesi yok. Konuyla ilgili DHA’ya açıklamalarda bulunan Yusuf’un menaceri Adem Cebeci, transferde Lille’in tavrının önemli olduğunu belirtti.

‘Değerini bulmadan...’

Cebeci, “Yusuf Yazıcı için Lille’e Avrupa’dan teklifler geldi, temsilcisi olduğum için bize soruluyor ancak Lille, Yusuf’u bırakmak istemiyor. Benim sosyal medyada beğendiğim bir gönderi nedeniyle Trabzonspor’a transferi konuşulmaya başlandı ancak Trabzonlu ve Yusuf’un bir yakını olduğum için Yusuf için yazılan yazıyı beğendim. Tabii ki Yusuf Yazıcı için Trabzonspor’un böyle bir talebi olursa yetkili taraf Lille’dir. Yusuf Yazıcı, Lille’in bir projesi ve değerini bulmadan Yusuf’un gidişine izin vermiyor. Lille Başkanı Olivier Letang, Yusuf’un çok değerli bir oyuncu olduğunu ve en kısa zamanda bekledikleri seviyeye Yusuf’u çıkaracaklarını söyledi. Yarın şartlar değişirse yeniden değerlendirilir ve transferi konuşulur” dedi.







