Trabzonspor ’da VitorHugo müjdesi... Portekizli stoper, yarınki Gaziantep deplasmanında ilk 11’de forma giymeye hazırlanıyor. 1 Mart’ta Antalyaspor ile oynanan kupa maçının 85. dakikasında ayağı çatlayan tecrübeli oyuncu, mucizevi bir şekilde yaklaşık 1 ayda sahalara dönmüştü. Hafta boyunca takımla çalışan Hugo ile son taktik idmanda teknik direktör Abdullah Avcı özel bir görüşme gerçekleştirdi. Başarılı stoper, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Oynamaya hazırım. Takım arkadaşlarıma sahada yardımcı olmak istiyorum” sözleriyle görev istedi. Avcı’nın bugün Hugo’ya forma vermesi bekleniyor.





Denswil sol beke

Hugo’nun dönüşüyle defans dörtlüsü değişecek. Abdullah hocanın, sağ bekte cezası biten Peres’i görevlendireceği öğrenilirken, stoper tandeminin Hugo-Hüseyin şeklinde olması yüksek ihtimal. Beşiktaş maçında sol bekte etkisiz kalan Puchacz’ın yerine Denswil, savunmanın soluna geçebilir.





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