Transferin son günlerinde kadroya katılan Umut Bozok, Trabzonspor 'a kısa sürede uyum sağladı; az süre almasına rağmen gol katkısıyla fark yarattı. Süper Lig ’de 4, Avrupa Ligi’nde de 2 maçta forma giyen 26 yaşındaki forvet, bu maçların sadece 2’sine 11’de başladı, diğerlerinde sonradan oyuna dahil oldu. Toplam 266 dakika sahada kalan Umut, 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Üstelik de bunu 6 isabetli şutta yaptı. Attığı şutların yüzde 50’sini gole çeviren Süper Lig’in son gol kralı, özellikle hücum hattında Maxi Gomez’le çok iyi bir performans gösteriyor.

Gomez’le müthiş uyum

Teknik direktör Abdullah Avcı, bundan sonraki süreçte pek çok karşılaşmada bu ikiliyi birlikte görevlendirmeyi düşünüyor. Yıldız futbolcunun, yarınki Monaco maçında 11’de başlama ihtimali uzak gözükse de mücadelenin ikinci yarısında mutlaka süre alması bekleniyor.