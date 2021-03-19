Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır için sezon sonunu beklemek istemeyen bazı kulüplerin futbolcuyu izleme talepleri devam ediyor. Ancak Trabzon'daki pandemi koşulları nedeniyle Avrupalı yetkililerin, bu yakın takibi ileri bir tarihe bırakması bekleniyor. İngiltere, İspanya ve Almanya'dan kulüplerin peşinde olduğu açıklanan Uğurcan, 16 milyon Euro'luk (142 milyon TL) değeriyle de Süper Lig'in en pahalı ismi durumunda. Milli file bekçinin yeni menajerlik firmasının gelen taleplere tek tek cevap verdiği ve önümüzdeki günlerde kendisiyle ilgilenen kulüplerin daha somut görüşmeler talep edebileceği öğrenildi.

Kaynak: Sabah







