Trabzonspor ’un geçen sezon yaşadığı çifte kupalı zaferinde büyük pay sahiplerinden biri olan Uğurcan Çakır’ın geleceği belli oldu. Bordo-Mavililer, transfer dönemi içerisinde Avrupa’dan istenilen seviyede resmi bir teklif gelmeyen Uğurcan Çakır ile yeni sözleşme imzalamaya karar verdi.

Bordo-Mavililer’in büyük gelir elde etmeyi planladığı Uğurcan Çakır’ın adı birçok Avrupa ekibiyle anılmasına rağmen ayrılık ihtimalinin ortadan kalkması sonrasında harekete geçen Bordo-Mavililer, 26 yaşındaki Milli kalecinin maaşında iyileştirme yaparak yeni sözleşme imzalayacak.





9 milyon TL kazanıyor

Bordo-Mavililer’den yıllık 9 milyon TL kazanan 26 yaşındaki kalecinin yapılacak yeni zamla maaşının 20 milyon TL’ye çıkması bekleniyor. Uğurcan’ın 2024’te bitecek sözleşmesinin 2026 olarak revize edilmesi planlanıyor.

Uğurcan, konuyla ilgili olarak geçen yaz yaptığı açıklamada, “Ertuğrul Başkan (Ertuğrul Doğan) ile sözleşmeyi konuştuk. Söylediler düzelteceklerini tabii ki. Çünkü maaş dengesi var. Ve Trabzonspor da zaten hakkımız olanı veriyor. Ondan yana hiçbir sıkıntımız yok. Zaten konuştuk bu konuyu” ifadesini kullanmıştı. Uğurcan daha önce gelen teklifler için, “Kulübümün menfaatleri neyi gerektiriyorsa yaparım. Bu takım beni bu noktaya getirdi” demişti.

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