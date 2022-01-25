Kalesine gelen son 30 şutun 26’sını engelleyerek akıl almaz bir istatistiğe imza atan Uğurcan Çakır, Galatasaray derbisinde ne kadar büyük bir kaleci olduğunu tekrar herkese gösterdi. Penaltı golü dışında kalesine gelen 5 şutu da engelleyen Uğurcan, özellikle ilk yarıda Berkan’ın, ikinci devrede de Babel’in vuruşlarında fizik kurallarını zorlayan kurtarışlar yaptı. 90 dakika sonra Trabzonsporlu pek çok futbolcu kaptana koşarken, soyunma odasında Uğurcan’ın sözlerinin ardından coşku zirveye çıktı. Arkadaşlarına tek tek sarılan kaptan ve “Hep birlikte başardık. Herkese helal olsun. Biz şampiyon olacağız” sözleriyle ortalığı inletti.