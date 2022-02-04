Trabzonspor 'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, bu sezon gösterdiği performansla fark yaratmaya devam ediyor. Millî kaleci, bu sezon yakaladığı kurtarış yüzdesiyle Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Uğurcan Çakır'ın başarısı, İngiliz basınında da geniş yer buldu. Daily Record, Uğurcan'ın gösterdiği performansla Avrupa'nın zirvesine çıkışını detaylı bir haberle okuyucularına sundu.

Avrupa'nın dört bir yanından ilgi

Uğurcan'ın kurtarış yüzdesiyle Avrupa'nın zirvesinde yer aldığına değinen Daily Record, birçok takımın kendisine talip olduğunu aktardı. Borussia Dortmund ve Leipzig'in yanı sıra İtalya Serie A takımlarının da peşinde olduğu belirtilen Uğurcan için Premier Lig ekiplerinin de takipte oldukları belirtildi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Ocak 2020'de Liverpool'dan bir teklif aldıkları yönündeki açıklamasına da yer verilirken bu yaz millî kalecinin taliplerinin artabileceği aktarıldı.

Avrupa'da en iyi kurtarış yüzdeleri

Walter Benitez - Nice - %78

Samir Handanovic - Inter - %78

Pau Lopez - Marsilya - %78

Aaron Ramsdale - Arsenal - %78

Unai Simon - Athletic Bilbao - %78

Yassine Bouonu - Sevilla - %79

Mark Flekken - Freiburg - %80

Jose Sa - Wolverhampton - %81

Uğurcan Çakır - Trabzonspor - %82