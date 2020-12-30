Trabzonspor haberi: Uğurcan Çakır için Inter ve Roma iddiası

Trabzonspor forması altında sergilediği başarılı performansla Avrupa'nın birçok önemli ekibinin transfer listesine giren Uğurcan Çakır için son iddia İtalya'dan geldi. TUTTOmercatoWEB, milli kalecinin İtalya Serie A ekipleri Inter ve Roma'nın gündeminde olduğunu aktardı.

Haberde Trabzonspor ile 2024'e kadar sözleşmesi olan Uğurcan Çakır'ın İtalya'daki bir menajerlik şirketi aracılığıyla Inter ve Roma'ya önerildiği aktardıldı. Uğurcan Çakır'ın geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Trabzonspor'un en önemli kahramanlarından biri olduğu belirtildi.