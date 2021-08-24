Trabzonspor haberi... Uğurcan Çakır geri döndü!

Yeni sezona formsuz başlayan Uğurcan Çakır, Sivasspor mücadelesinde eski günlerine dönüş yaptı. Maç içinde çok önemli kurtarışlara imza atan milli file bekçisi, Gradel’in de penaltısını çıkardı. Hatta devamındaki kafa vuruşunda da gole izin vermedi. Ancak İsmail’in uzaklaştıramadığı topu Cofie ağlara gönderdi. Kalesine gelen 4 şutun 3’ünü kurtaran Uğurcan, aynı zamanda 24 uzun top denemesinin 9’unda başarı sağladı. Transfer dedikoduları nedeniyle kafasının karışık olduğu iddia edilen yıldız kaleci, tamamen şampiyonluğa kilitlendiğini dünkü performansıyla kanıtladı.