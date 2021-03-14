Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın 0-0 sona eren BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Amacımız ilk 4'ün içerisinde olabilmek. Bugün de Erzurumspor'un agresif ve coşkulu olacağını biliyorduk. Çünkü alt sıralardalar. Bugün bana göre bizden daha iyi mücadele ettiler. Zeminin şartları kötüydü, bizim takıma uygun değildi. İstediğimiz pas oyununu oynayamadık. Ama takım olarak iyi durduk, iyi savunduk, gol yemedik, hocamızın planına sadık kalmaya çalıştık. Tabii ki daha yaratıcı olmamız, daha çok istememiz, daha çok mücadele etmemiz lazımdı. Ama dediğim gibi Erzurumspor bugün iyi mücadele etti, kazanmayı bizden daha çok istediler. Bakacağız, ligin boyu kısalıyor, ilerleyen günler ne gösterecek.

Abdullah hoca geldikten sonra takım savunmasını iyi yapıyoruz, bu da haliyle gol yemememize sebep oluyor. Dediğim gibi savunmayı hallettik, şimdi hücuma çalışıyoruz. Hocamızın planına sadık kalarak daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız. İlk 4'ün içinde bulunmayı Trabzonspor her zaman hak ediyor, inşallah da öyle olacak. "



