Trabzonspor sol bek transferinde mutlu sona yakın...Bordo-Mavililer, Union Berlin forması giyen Tymoteusz Puchacz için bir süredir devam eden görüşmelerin ardından resmi teklifini iletti. Trabzonspor, kiralama formülüyle kapıyı çalarken, anlaşmaya zorunlu satın alma opsiyonu koyabileceklerini de söyledi. Bundesliga ekibi, olumlu geri dönüş yaptı ve taraflar arasında son detaylar konuşulmaya başlandı. Eğer opsiyon maddesi konusunda anlaşma sağlanamazsa, Trabzonspor oyuncuyu direkt 1.5 seneliğine kiralamaya hazırlanıyor. Puchacz’ın da Trabzonspor’a gelmek istemesi ve teklife ‘evet’ demesi süreci hızlandırıyor.

14. yabancı olabilecek

Yönetim, gelecek haftaya kadar bu işi bitirip, Puchacz’ı Türkiye’ye getirmeyi planlıyor. 22 yaşındaki Polonyalı futbolcu, 1997 doğumludan küçük olduğu için 14. yabancı kontenjanına giriyor. Yani, sözleşmesi dondurulacak olan Edgar’ın yerine başka bir yabancı oyuncu alınabilecek. Bu durum, transferde Trabzonspor’un elini fazlasıyla rahatlatıyor.

Hücumcu sol bek...

Puchacz, özellikle hücum gücüyle dikkat çekiyor. Atağa çıkmayı seven ve skor katkısıyla ön planda olan 22 yaşındaki futbolcu, Union Berlin’e sezon başında 2.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Ancak Alman ekibinde beklediği forma şansını bulamadı. Bundesliga’da 17 maçın sadece 2’sinde kadroda olan Puchacz, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 7 maça çıktı. 1.80 boyundaki oyuncu, hızı ve temposuyla fark yaratıyor. Puchacz, Polonya Milli Takımı’nda ise 10 kez görev aldı.

Alman basını da yazdı

Almanya’dan BILD, Trabzonspor’un Puchacz transferinde önemli mesafe kat ettiğini yazdı. Bu sezon Bundesliga’da hiç şans bulamayan Polonyalı futbolcunun sadece Avrupa’daki 7 maçta oynadığı ve Union Berlin’in futbolcusunu göndermeye sıcak baktığı vurgulandı. Kiralık olarak transferin gerçekleşeceği belirtilirken, sözleşmede opsiyon maddesi de olabileceği haberde yer aldı. Alman basını, Puchacz’ın diğer sol bek Giebelmann’ı kesme şansı bulunmadığı için ayrılık kararı aldığı yazıldı.

Künyesi

Adı: Tymoteusz Puchacz | D.Tarihi: 23.01.1999 | D.Yeri: Sulechow

Ülkesi: Polonya | Boy: 1.80 | Mevki: Sol bek

Ayak: Sol | Kulübü: Union Berlin | Kontrat: 30.06.2025

Oynadığı kulüpler: Lech Poznan, GKS Katowice, Z. Sosnowiec

Milli takım: Polonya (10 maç)





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