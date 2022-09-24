Yeni sezonda Trabzonspor 'un A takım kadrosunda şans bulamayan Anders Trondsen ile yollar ayrılıyor. Norveçli oyuncunun sözleşmesinin kısa süre içerisinde feshedilmesi bekleniyor.

Norveç basınından Nettavisen'in haberine göre Trabzonspor ile Anders Trondsen arasında sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlandı. Tarafların birkaç gün içinde konuya ilişkin resmi açıklamayı yapacakları belirtiliyor.

Soruyu cevapsız bıraktı

Nettavisen, sözleşme feshi konusundaki bilgiyi doğrulatmak adına Anders Trondsen ile bir görüşme gerçekleştirdi. Fakat Norveçl oyuncu, konuya ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı.

İsveç'ten teklif

Trondsen için somut teklif, İsveç'ten gelmişti. Yaz aylarında Göteborg, Trondsen'i kadrosuna katmak adına bir teklif sunmuştu. O dönemde anlaşma sağlanamazken şimdi Norveçli oyuncunun serbest kalması ile İsveç ekibinin yeniden devreye gireceği aktarılıyor.

Rosenborg'dan gelmişti

Trabzonspor, Norveçli oyuncuyu Ağustos 2020'de Rosenborg'dan kadrosuna katmıştı. 950 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu; geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 11 Süper Lig , 2 Avrupa Konferans Ligi maçına çıkmıştı.