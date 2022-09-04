Trabzonspor haberi: Trezeguet hayata döndü

Başakşehir’deki başarılı performansı sonrasında Bordo-Mavililer’in kadrosuna kattığı Mısırlı hücumcu Trezeguet, Trabzonspor ’daki macerasına tutuk bir başlangıç yapmıştı. İlk haftalarda ortaya koyduğu performans, beklentilerin altında kalan yıldız isim, önceki akşam Ümraniyespor karşısında takımına zaferi getiren golü atarak özgüven depoladı.

Başarılı oyuncu, maçın ardından, “Gol atmaktan daha önemli olan takımın kazanması. Golün geleceğini biliyordum ama önemli olan takımın kazanmasıydı. Şampiyon bir takıma geldiğimin farkındayım. Büyük takıma geldiğimin farkındayım. Buraya geldiğinizde büyük oyuncularla karşılaşıyorsunuz. Oynadığım oyunlarda takım için oynamaya çalışan oyuncuydum. Golün zaman alsa da geleceğini biliyordum. Allah’a hamdolsun” demişti.