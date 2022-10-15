Trabzonspor 'da hafif sakatlığı nedeniyle Monaco maçında 11’de görev alamayan Trezeguet, sonradan oyuna girip, şık bir gole imza atmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Mısırlı yıldızı yarınki Beşiktaş deplasmanında yeniden 11’e koyacak.

Başarılı hücum oyuncusunun yanı sıra sağ bek Larsen’in de Hüseyin Türkmen’den formayı alması bekleniyor. En büyük kararsızlık sağ kanatta yaşanıyor. Djaniny’nin yanı sıra Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi alternatifler mevcut. Avcı, bugünkü son antrenmanda 11’le ilgili kesin kararını verecek.