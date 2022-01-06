Trabzonspor haberi: Süper Lig’in en pahalısı Uğurcan Çakır

Transfermarkt, Süper Lig 'de oyuncuların piyasa değerlerini güncelledi. Trabzonspor 'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, 17 milyon Euro'luk piyasa değeri ile zirvede yer aldı. Sezon başı değeri 18 milyon Euro olan Pjanic, 3 milyon Euro düşüşle koltuğunu 25 yaşındaki file bekçisine kaptırdı. Uğurcan'ı, 15 milyon Euro ile Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Szalai ile Galatasaraylı Marcao takip etti.

Szalai, 4 milyon Euro'luk bir sıçrayış yaparken bir başka Fenerbahçeli Kim Min- Jae, değerini 6.5 milyondan 9 milyon Euro'ya çıkardı. Marcao da 10 milyon 500 bin Euro'dan 15 milyon Euro'ya yükseldi.

Kaynak: Sabah