Trabzonspor haberi: Son kurban Dorukhan Toköz

Süper Lig ’in 5’inci haftasında oynanan HangiKredi Ümraniyespor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Trabzonsporlu Dorukhan Toköz, dün sabah İstanbul’da sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla ameliyat oldu. Trabzonspor Kulübü, sahayı sedyeyle terk edip hastaneye kaldırılarak MR’ı çekilen oyuncunun sol dizinden ameliyat olduğunu açıkladı. Bildiride, “Futbolcumuz Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla bu sabah başarılı bir operasyon geçirdi. Oyuncumuza ameliyatta artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulandı. Başarılı geçen operasyon sonrası Dorukhan Toköz´ün genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanmaktadır” denildi.

Visca da 6 ay yok

Edin Visca’nın ardından Dorukhan Toköz’ün de 6 ay gibi sahalardan uzak kalacak olması teknik direktör Abdullah Avcı’nın keyfini kaçırdı. Karadeniz ekibinin şampiyonluk sevinci yaşadığı sezondan beri süre gelen Serkan Asan ve Bruno Peres’in tedavileri devam ederken, Hüseyin Türkmen’in de sezon başında yapılan hazırlık kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisi sürüyor. Uğurcan Çakır ise sakatlığı nedeniyle iki haftadır kalesini Muhammet Taha Tepe’ye bırakmıştı. Listeye son olarak Dorukhan da eklendi ve eksik sayısı 5’e çıktı.