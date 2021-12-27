Trabzonspor haberi... Son 25 yılın en iyisi!

Kusursuza yakın bir ilk yarı performansı ortaya koyan Trabzonspor, 1995-1996’dan sonra ilk 19 haftalar dikkate alındığında en yüksek puanı topladı. 14 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 1 yenilgiyle 46 puana ulaşan Bordo-Mavililer, söz konusu 1995- 1996’da ise 19. haftada 48 puana sahipti. Karadeniz ekibi, hem kendisi hem de lig tarihi açısından son 25 senenin en başarılı takımı konumunda. Ayrıca Bordo-Mavililer, geçmiş sezonlara bakıldığında Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş ’a en büyük puan farkını attı. Efsane olarak adlandırılan fakat şampiyonluğun kaçtığı 1995-1996 sezonunun 19. haftasında Trabzonspor 48 puanla liderdi, takipçisi Fenerbahçe’nin de yine 48 puanı vardı. 16 puan daha fazla Öte yandan Bordo-Mavili ekip, geçtiğimiz yıla bakıldığında 16 puan fazla topladı. Eddie Newton ile yolları ayırdıktan sonra 9. haftada Abdullah Avcı’ya takımı emanet eden Fırtına, 19. hafta sonunda 30 puana ulaşabilmişti.

Aslıhan Çil







