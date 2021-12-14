Trabzonspor haberi... Nwakaeme’de kritik gün

Antalyaspor maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Nwakaeme’nin MR’ı, bugüne kaldı. Kasık ve adale bölgesindeki ödem nedeniyle dün MR’ı çekilemeyen Nijeryalı yıldızın durumu, bugünkü detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak. Ancak tecrübeli yıldız, kendisini iyi hissediyor. Dönüş uçağında sağlık ekibiyle konuşan Nwakaeme, “Kendimi iyi hissediyorum. Hatayspor maçında oynamak için fedakârlık yapmaya hazırım” demişti.

Trondsen geri dönüyor

Sakatlıktan yeni çıktığı için Antalyaspor maçında riske edilmeyen Trondsen’in, Hatayspor mücadelesinde ilk 11’deki yerine dönmesi bekleniyor. Peres’i zorunlu olarak bu mevkide görevlendiren teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Hatay karşısında Trondsen’i sol bekte görevlendirme ihtimali yüksek. Abdülkadir Ömür’ün de Antalyaspor karşılaşmasından farklı olarak 11’e gireceği öğrenildi.





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