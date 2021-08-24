Trabzonspor haberi... Nwakaeme, şova devam ediyor
Trabzonspor haberi... Sezona müthiş başlayan Nwakaeme, zorlu Sivas karşılaşmasına da damga vurdu. Nijeryalı yıldız önce penaltı yaptırdı, 47. dakikada ise müthiş bir füzeyle Ali Şaşal’ı avladı. Fırtına’nın yıldızı şimdi gözünü Roma’ya dikti. İlk maçta İtalyan ekibinin sol kanadını felç eden Nwakaeme, artık rövanşa kilitlendi.
Gervinho, Hamsik, Cornelius gibi çok önemli oyuncular kadroya katıldı ancak Trabzonspor ’un hala en önemli silahı; Anthony Nwakaeme. Kamp dönemini müthiş geçiren, sezona da süper başlayan Nijeryalı yıldız, şovuna Sivasspor karşılaşmasında devam etti. İlk yarıda Nwakaeme’nin ortasında Azubuike’nin eline çarpan top sonrası Fırtına penaltı kazanırken, Bakasetas ağları sarstı. 32 yaşındaki sol kanat, ikinci yarının henüz başında ise müthiş bir füzeyle Sivasspor kalecisini çaresiz bıraktı. Bu sezon Avrupa’daki 3 maç değil çıktığı 5 karşılaşmada 3 gol kaydeden Nwakaeme’nin, 2 de asisti bulunuyor.
12 çalım atmıştı
Yıldız futbolcu şimdi gözünü deplasmandaki Roma mücadelesine çevirdi. Akyazı’daki maçta Roma’nın sol kanadını adeta felç eden ve karşısında oynayan Karsdrop’a maç boyunca tam 12 kez çalım atan Nwakaeme, son vuruşlarda şanssızlık yaşamıştı. Nwakaeme, perşembe günü İtalya’da oynanacak Roma mücadelesinde bu kez ağları havalandırmak ve turu getirmek istiyor.