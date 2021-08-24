Trabzonspor haberi... Nwakaeme, şova devam ediyor

Gervinho, Hamsik, Cornelius gibi çok önemli oyuncular kadroya katıldı ancak Trabzonspor ’un hala en önemli silahı; Anthony Nwakaeme. Kamp dönemini müthiş geçiren, sezona da süper başlayan Nijeryalı yıldız, şovuna Sivasspor karşılaşmasında devam etti. İlk yarıda Nwakaeme’nin ortasında Azubuike’nin eline çarpan top sonrası Fırtına penaltı kazanırken, Bakasetas ağları sarstı. 32 yaşındaki sol kanat, ikinci yarının henüz başında ise müthiş bir füzeyle Sivasspor kalecisini çaresiz bıraktı. Bu sezon Avrupa’daki 3 maç değil çıktığı 5 karşılaşmada 3 gol kaydeden Nwakaeme’nin, 2 de asisti bulunuyor.

12 çalım atmıştı

Yıldız futbolcu şimdi gözünü deplasmandaki Roma mücadelesine çevirdi. Akyazı’daki maçta Roma’nın sol kanadını adeta felç eden ve karşısında oynayan Karsdrop’a maç boyunca tam 12 kez çalım atan Nwakaeme, son vuruşlarda şanssızlık yaşamıştı. Nwakaeme, perşembe günü İtalya’da oynanacak Roma mücadelesinde bu kez ağları havalandırmak ve turu getirmek istiyor.