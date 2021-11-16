Trabzonspor haberi: Nwakaeme, 2.5 milyon euro istedi

Trabzonspor 'dan 1.5 milyon euro garanti para alan Nwakaeme’nin, bunu 2 milyon euroya çıkarmak istediği, her sezon için de 500 bin euro imza parası talebinde bulunduğu öğrenildi. Karadeniz ekibine, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme yapma talebinde bulunan oyuncunun ayrıca bonusları olacak.

Böylesine başarılı bir ismi kadrosunda tutmak isteyen yönetim ise bu talebe henüz olumlu ya da olumsuz cevap vermedi.

Milliyet







