Trabzonspor haberi: Nwakaeme, 2.5 milyon euro istedi
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nwakaeme ile Trabzonspor Yönetimi arasında yeni mukavele konusunda görüşmeler sürerken, yıldız futbolcunun istediği ücret belli oldu. Takımda kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan yıldız futbolcunun 2.5 milyon euro istediği ortaya çıktı.
Trabzonspor 'dan 1.5 milyon euro garanti para alan Nwakaeme’nin, bunu 2 milyon euroya çıkarmak istediği, her sezon için de 500 bin euro imza parası talebinde bulunduğu öğrenildi. Karadeniz ekibine, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme yapma talebinde bulunan oyuncunun ayrıca bonusları olacak.
Böylesine başarılı bir ismi kadrosunda tutmak isteyen yönetim ise bu talebe henüz olumlu ya da olumsuz cevap vermedi.
Milliyet