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Trabzonspor haberi: Naci Ünüvar'da oynama şartı!

Trabzonspor, Ajax'ın genç yıldızı Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Hollanda devi ise, süre alamamaktan şikayetçi olan genç futbolcu için "forma giyme" şartı koymak istiyor.

19 Ağustos 2022, Cuma 07:57 Son Güncelleme:
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Trabzonspor haberi: Naci Ünüvar'da oynama şartı!

Sol kanada takviye yapmak isteyen Bordo-Mavililer, gündemine Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın formasını giyen Naci Ünüvar'ı almıştı. Yapılan görüşmelerde taraflar arasında önemli yol katedilirken, genç futbolcunun kiralanması hedefleniyor. Özellikle A Takım'da görev süre alamamaktan dolayı şikayetçi olan 19 yaşındaki futbolcunun transferine ise bir şart konacak. Buna göre Ajax; Naci'nin, Bordo-Mavili takıma gitmesi halinde 'Forma giyme' maddesi koyacak. Eğer taraflar bu konuda da anlaşma sağlarsa transferin gerçekleşmesi an meselesi olarak görülüyor. Naci, 2018'den bu yana Hollanda temsilcisinin altyaş takımlarında şans bulmuştu.


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