Trabzonspor haberi: Muhteşem üçlü geri döndü

Geçtiğimiz haftayı Galatasaray beraberliğiyle kapatan Trabzonspor ’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı- Kırmızılılar ile golsüz sona eren karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Marek Hamsik, Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür, teknik heyetin şans vermesi halinde Ümraniyespor’a karşı sahadaki yerini alacak.

Karadeniz temsilcisinin sağlık ekibi, 3 oyuncunun da sakatlıktan tamamen kurtulduğunu belirtip, “Oynayabilir” raporu verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın antrenman performanslarına göre bu isimlere şans verip vermemesi bekleniyor.

Hamsik, bu sezon Süper Lig ’de henüz forma giyemezken, Bakasetas 3 maçta 1 asist, Abdülkadir de 3 lig karşılaşmasında 1 gollük performans sergiledi.