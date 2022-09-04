Trabzonspor haberi: Maxi Gomez, şehre geldi

Trabzonspor , Spor Toto Süper Lig ’in 5’nci haftasının açılış maçında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Trezeguet’in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Trabzonspor, maçın ardından gece 03.40 sıralarında Türk Hava Yolları’na ait özel uçak ile Trabzon’a geldi. Trabzonspor, İspanya’nın Valencia takımından transfer ettiği Maxi Gomez’i 1 Eylül’de İstanbul’a getirmişti.

Bordo-Mavililer’in, Ümraniyespor ile oynanan maçın kadrosuna dahil ettiği Uruguaylı oyuncu maçın ardından takımla birlikte Trabzon’a geldi. Takımdan ayrı kendisini bekleyen özel araca binen golcü oyuncu konaklayacağı otele geçti.

Yusuf Yazıcı listeye eklendi

Trabzonspor Kulübü, transferde yoluna dolu dizgin devam ederken 01.00’de UEFA Avrupa Ligi kadrosunu tescil ettirdi. Bordo Mavililer’de yeni transferlerin tamamı UEFA’ya verilen listede yer alırken sakatlıkları devam eden Bruno Peres, Serkan Asan’ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Koita ve Trondsen listede yer almadı. 25 oyuncunun yer aldığı listeye son eklenen isim Yusuf Yazıcı oldu. Bordo- Mavililer’in bu süreçten sonra transfer ettiği isimler UEFA kadrosuna yazılmayacak.