Trabzonspor haberi: Marek Hamsik korkuttu

Beşiktaş zaferinin kahramanlarından Marek Hamsik’e nazar değdi... Slovakya Milli Takımı’na giden Hamsik, ülkesinin Slovenya ile oynadığı Dünya Kupası Eleme maçına yine 11’de başladı ve kaptan olarak sahadaydı. Ancak Hamsik, devrede oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sağlık durumuyla ilgili konuşan 34 yaşındaki yıldız orta saha, “Maçın ilk dakikalarında baldırımın sertleştiğini hissettim. Sonraki bölümlerde bu durum beni zorlamaya başladı. Hocamızla konuştum ve daha fazla zorlamamaya karar verdik. Riske girmemek adına çıktım” dedi.

Durumu ciddi değil

Sakatlığı ciddi gözükmeyen Hamsik’in her şeye rağmen Malta maçında forma giymesi beklenmiyor. Slovakya’nın H Grubu’nda ikincilik şansı kalmadığı için Hamsik, yüksek ihtimalle yarınki mücadelede riske edilmeyecek.







