Trabzonspor haberi... Kouyate, elden kaçıyor

Crystal Palace ile sözleşmesi biten Cheikhou Kouyate, Arabistan yolcusu... Geçtiğimiz sezon ciddi şekilde Trabzonspor ’un gündemine gelen ve bu yaz döneminde de adı kulüple anılan yıldız savunmacı, elden kaçıyor. 32 yaşındaki Senegalli futbolcunun bir Arap kulübüyle anlaşmak üzere olduğu ve hafta sonuna kadartransferin sonuçlanabileceği öğrenildi. 2014’ten bu yana Premier Lig’de istikrarlı olarak forma giyen Kouyate, esas mevkisi ön libero olmasına rağmen son yıllarda stoper mevkisine geçmişti.