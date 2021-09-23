Trabzonspor haberi: Konyaspor maçı çifte fırsat

Geçen sezondan bu yana ligde 17 karşılaşmadır yenilmeyen Trabzonspor , deplasmanda ise 20 maçtır kaybetmiyor. Bordo-Mavililer, bugün tam anlamıyla fırsat 90 dakikasına çıkacak. Fırtına, Beşiktaş ’ın takıldığı haftada Konyaspor ’u devirmesi halinde puanını 16’ya çıkartacak ve liderlik koltuğunu geri alacak.





Karadeniz ekibi, namağlup rakibi Konya’ya kaybetmezse, tarihi bir rekora da imza atacak. 1981-1982 yılları arasındaki deplasman serisini yakalayan Abdullah Avcı’nın takımı, bugün Konya’yı devirip, kulüp tarihinin en uzun dış sahası serisine (21 maç) ulaşmak istiyor. Son idmanın ardından takımla maç toplantısı yapan teknik direktör Abdullah Avcı, “Zor bir engelle karşı karşıyayız. Kolaya çevirmek sizin elinizde. Kazanıp, hedefe bir adım daha yaklaşalım” dedi.