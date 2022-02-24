Ligin flaş takımı Alanyaspor karşısında 39 dakikada 4 gol atan ve rakibini adeta darmadağın eden Trabzonspor ’da kadro bozulmuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, sezonun en etkili ilk yarı performansını gösteren ilk 11’i değiştirmeyecek. Geri dörtlü; Peres-Ahmetcan-Hugo- Puchacz şeklinde olacak. Orta alanda Dorukhan-Siopis ikilisinin önünde Bakasetas forma giyecek. Hücumda ise sezona damga vuran Nwakaeme- Visca-Cornelius üçlüsü görev yapacak. Avcı, oyun planında ise bir takım değişiklikler yapmayı düşünüyor. Her hafta rakibe göre takımını hazırlayan Abdullah hoca, Kayserispor’un artılarını ve eksilerini oyuncularına ezberletiyor.

Avcı’dan uyarılar...

Alanya’yı, müthiş ön alan presiyle yıkan Trabzonspor, yarın Kayserispor’a karşı zaman zaman önde basacak, hücuma çıkışlarla da kanatları etkili kullanacak. Rakibin kontrataklarla sonuca gitmek isteyebileceğini hesaba katan Avcı, takım savunmasıyla ilgili oyuncularını uyarıyor.