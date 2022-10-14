Süper Lig ’de, 4 haftalık periyodun ardından uzun bir araya gidilecek. Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle yaklaşık 1.5 ay maç oynanmayacak. Trabzonspor ’un teknik heyeti, bu arayı adeta sezon başı kampı gibi değerlendirecek. Bordo-Mavililer’in yaklaşık 10 günlük bir Antalya kampı yapacağı öğrenilirken, sonrasında çalışmalar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde devam edecek. Abdullah Avcı, bu arada taktik çalışmaların yanı sıra fiziksel yüklemeler de yaptıracak.
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