Trabzonspor haberi: İlk planlama 5 mevkiye transfer

Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başlayacak olan Trabzonspor , Temmuz ayının başında ise Riva’da kampa girecek. Yönetim, geçen sezon olduğu gibi transferlerin önemli bölümünü İstanbul etabına yetiştirmek istiyor. Abdullah Avcı ilk etapta sağ stoper, sağ bek, sol bek, orta saha ve kanat bölgesine takviye istiyor. Alternatif isimlerle bu sayı artacak. Kadrodaki yıldızların ayrılma ihtimallerine göre ise erkenden liste yapıldı.