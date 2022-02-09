Sakatlığı nedeniyle son iki Süper Lig karşılaşmasında forma giyemeyen Trabzonspor 'un yıldızı Marek Hamsik, pazar günkü Konya- spor maçı öncesi antrenman temposunu artırmaya başladı.

Arka alt adalesinde ağrısı bulunan 34 yaşındaki orta saha önceki gün teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaparak, sahada olmak istediğini iletti. Son karşılaşmalarda oynamadığı için üzgün olan tecrübeli ismin sağlık ekibinin verdiği bilgilere göre de sakatlığı önemli oranda geçti. Hamsik'in maç gününe kadar tamamen hazır hale geleceği belirtiliyor. (Haber61)