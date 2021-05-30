Trabzonspor haberi: Gidenlerden 3.3 milyon Euro

Bordo-Mavililer kiralık sözleşmeleri biten Afobe, Baker ve Marlon’un yanı sıra kontratları sona eren Kamil Ahmet Çörekçi ve Hosseini’yle de yollarını ayırmıştı. Bu 5’linin gidişi sonrası maaş bütçesinde 3.3 milyon Euro bütçe açıldı.

Afobe geçtiğimiz sezon 1.3milyon Euro alırken, Baker 700 bin Euro, Marlon 480 bin Euro’ya oynamıştı. Hosseini’nin maaşı 600 bin Euro ve Kamil Ahmet’in ise 3 milyon TL idi.