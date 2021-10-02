Trabzonspor haberi: Fırtına, Kayseri maçına hazır

Trabzonspor , sabah saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı. Taktik idmanda futbolcuların neşeli görüntüsü dikkat çekerken, Bordo-Mavililer moralli bir şekilde Kayseri’nin yolunu tuttu.

Son provada rakiple ilgili uyarılarını tekrarlayan teknik direktör Abdullah Avcı’nın da “Gösterdiğiniz mücadelenin karşılığını alma zamanı geldi. Coşkulu, ancak akıllı oynayacağız. Kayserispor zor bir rakip. Hata yapıp, onlara fırsat imkanı vermeyeceğiz. Milli araya güzel bir oyunla, galip gelerek girelim” dediği öğrenildi.